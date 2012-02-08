Письменники збираються вдарити по «піратах» зниженням цін?

Українська письменниця і співачка Ірена КАРПА вважає, що одним із способів боротьби з піратством є зниження цін на інтелектуальну продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила під час круглого столу на тему: «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?», який пройшов в Інституті Горшеніна.

За словами І.Карпи, «якщо перед тобою стоїть вибір: купити на гроші, що є в тебе, булочку чи книгу, то вибір буде на користь булки».

При цьому письменниця підкреслила, що тенденція безплатно користуватися інтелектуальним продуктом існує не тільки в Україні. За її словами, багато іноземців скуповують дешеві диски з фільмами та іншим контентом у країнах третього світу і везуть їх пачками додому.

"Який вихід з цього?.. Я не знаю, можливо, робити продукт доступнішим. Робити його більш конкурентоспроможним, робити неможливим для злому і доступнішим, щоб студент не біг на Петрівку купувати один диск з Windows всіх часів і народів одночасно", - зазначила вона.

Також І.КАРПА вважає, що боротися з піратством у країні, де цим займаються перші особи держави, безглуздо.

"Я навіть не тикатиму пальцем у бік Віктора ЯНУКОВИЧА, який крутіше за всіх обікрав журналістів, написавши «свою книжечку». І після цього влада говорить про захист авторських прав?» - зазначила письменниця.

І.КАРПА порадила зайти в міліцію чи прокуратуру і подивитися, скільки на їх комп`ютерах ліцензійних програм.

З точкою зору І.КАРПИ погодилася письменник, експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО.

«Щось не гаразд у маркетинговій політиці. Мені здається, що (при формуванні ціни – УНІАН) ставку мають робити на таких як я: ви знизьте ціну, я піду і куплю у вас більше, ніж я не піду взагалі», - сказала вона.

У той же час, за словами М.ТКАЧЕНКО, вона не вірить, що інтелектуальне піратство можна перемогти.

«Завжди будуть люди, які вважають, що займатися цим нормально, і будуть люди, які вважатимуть, що користуватися цим теж нормально. Такий користувач живе в кожному з нас", - додала експерт.

Разом з тим, за словами М.ТКАЧЕНКО, як у письменника в неї двояке ставлення до безплатного розповсюдження її інтелектуальної праці в інтернеті. Оскільки, з одного боку, її книга "Арборетум" від публікації в інтернеті не принесла ніяких дивідендів, а з другого - стала відомою за кордоном і, як наслідок, дала можливість заробити.

За словами письменниці, завдяки популярності в Інтернеті, зараз вона веде переговори з однією з продюсерських груп з Росії з приводу екранізації роману.

"Якби він був виданий в Україні тиражем у тисячу примірників, навряд чи це сталося б", - вважає М.ТКАЧЕНКО.