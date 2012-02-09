Прокуратура подала до суду на цілу міськраду

Прокуратура Запорізької області подала до суду на міськраду Енергодара за незаконне виділення в постійне користування ділянки міської землі площею 11,1683 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для звернення прокуратури до Енергодарського міського суду стали результати перевірки дотримання законодавства при ухваленні рішень про виділення земельних ділянок на території міста.

«Перевіркою було встановлено, що в грудні 2011 року Енергодарська міськрада ухвалила рішення, яким затвердила комунальному підприємству «Центр дозвілля «Промінь» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 11,1683 га і передала в постійне користування цю земельну ділянку під організацію зони відпочинку», - повідомили в прокуратурі.

При цьому, за даними прес-служби відомства, перевіркою прокуратури було встановлено, що «зазначений в рішенні проект землеустрою не розроблявся і не узгоджувався Комісією з розгляду питань, пов`язаних із узгодженням документації щодо землеустрою. Тобто рішення міськрадою Енергодара було ухвалене з порушенням вимог ст. 123 Земельного кодексу».

За даними прес-служби, після встановлення цього факту прокуратурою Енергодара було внесено протест на дане рішення Енергодарської міськради, проте міськрада «ухилилася від його розгляду», що і стало підставою для звернення до суду.

«Позов про визнання даного рішення міськради Енергодара незаконним і його скасування направлено на розгляд до міського суду Енергодара», - повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.