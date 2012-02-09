Попов закликає директорів підприємств піклуватися про здоров’я підлеглих

Долучитися до формування та впровадження столичного стандарту здоров’я закликав директорів усіх великих промислових підприємств голова КМДА Олександр Попов. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, очільник КМДА наголосив на необхідності подбати про медичне забезпечення та профілактику захворюваності серед робітників фабрик та заводів. Особливо це стосується запобігання професійних хвороб.

«Турбота про здоров’я киян – прямий обов’язок міської влади. Але ми розраховуємо, що й керівники столичних підприємств будуть більше уваги приділяти здоров’ю співробітників. Наприклад, промислові підприємства можуть сприяти розвитку лікарняної каси чи медичного страхування. Я хочу, аби промисловці налагодили взаємовигідну співпрацю з медичними установами. Можливо варто взяти під опіку лікарні, які розташовані поряд з підприємствами, в обмін на особливі умови лікування для ваших працівників», – сказав Олександр Попов під час наради з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва, присвяченої підсумкам роботи промисловості за 2011 рік.