Попов закликає директорів підприємств піклуватися про здоров’я підлеглих
Голова КМДА запропонував варіанти
Долучитися до формування та впровадження столичного стандарту здоров’я закликав директорів усіх великих промислових підприємств голова КМДА Олександр Попов. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зокрема, очільник КМДА наголосив на необхідності подбати про медичне забезпечення та профілактику захворюваності серед робітників фабрик та заводів. Особливо це стосується запобігання професійних хвороб.
«Турбота про здоров’я киян – прямий обов’язок міської влади. Але ми розраховуємо, що й керівники столичних підприємств будуть більше уваги приділяти здоров’ю співробітників. Наприклад, промислові підприємства можуть сприяти розвитку лікарняної каси чи медичного страхування. Я хочу, аби промисловці налагодили взаємовигідну співпрацю з медичними установами. Можливо варто взяти під опіку лікарні, які розташовані поряд з підприємствами, в обмін на особливі умови лікування для ваших працівників», – сказав Олександр Попов під час наради з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва, присвяченої підсумкам роботи промисловості за 2011 рік.