Регіонали пропонують вигнати курців з офісів і ресторанів

Партія регіонів пропонує повну заборону на куріння в громадських та на робочих місцях, заявила регіоналка Тетяна Бахтєєва. Вона зазначила, що від тютюну щорічно помирає більше 5 мільйонів осіб - в середньому одна людина кожні шість секунд.

За даними досліджень Київського міжнародного інституту соціології, які навела Бахтєєва, 60% опитаних громадян вважають, що вживання тютюну є дуже серйозною проблемою для здоров'я. А 70% переконані, що пасивне куріння є серйозною загрозою для здоров'я тих, хто не курить. І що держава повинна зробити все, аби убезпечити своїх громадян від шкідливого впливу тютюнового диму на здоров'я громадян. "Тому ми вирішили розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону №9474, яким ми пропонуємо повністю заборонити вживання тютюнових виробів у приміщеннях закладів громадського харчування, на відкритих і в закритих спортивних спорудах, на стадіонах і в закладах культури", - зазначила Бахтєєва. Також вона наголосила, що світова спільнота закликає сьогодні всі країни направити зусилля на захист здоров'я громадян і акцентує увагу на необхідності об'єднання сил всіх державних і недержавних секторів для вирішення проблем у цій сфері.

ТСН