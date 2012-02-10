ВР розширила права закордонних українців

Голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло РАТУШНИЙ позитивно оцінює ухвалення Верховною Радою нової редакції закону про правовий статус закордонних українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УВКР.

Як зазначив М.РАТУШНИЙ, «багато пропозицій, що було напрацьовано УВКР та озвучено на V Всесвітньому форумі українців ввійшли у зміни до законодавства». «Так спрощено процедуру набуття громадянства для закордонних українців, стаття 9 закону передбачає, що «закордонний українець який перебуває в Україні на законних підставах користується такими ж правами і свободами… як громадянин України за винятком встановлених Конституцією». Розділ 28 цієї ж 9 статті закону передбачає що «закордонним українцям щороку встановлюється квота прийому до вищих навчальних закладів у межах обсягів державного замовлення», зауважив М.РАТУШНИЙ.

«Зміни до закону передбачають створення спеціального органу виконавчої влади з питань співпраці з закордонними українцями (стаття 10²). А також необхідності затвердження спеціальної державної програми повернення та облаштування закордонних українців в Україні», - зазначив голова УВКР.

При цьому М.РАТУШНИЙ підкреслив: «На жаль не всі пропозиції Української всесвітньої координаційної ради, які реалізовувались як поправки до проекту народним депутатом України, членом Президії УВКР Іваном ЗАЙЦЕМ – враховані». Так, за його словами, відхилена пропозиція про обов’язковість для виконавчої влади надання гарантій задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонного українства.

Але загалом УВКР вважає прийняття закону Верховною Радою України в новій редакції позитивним кроком в забезпеченні правових, культурних і гуманітарних прав і свобод українців за кордоном. В УВКР сподіваються, що закон буде вчасно підписаний Президентом України і надалі належно виконуватиметься всіма органами державної влади в повному обсязі.

***

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо закордонних українців)»

За це рішення проголосували 324 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі визначено права, свободи і обов’язки закордонних українців. Згідно з законом, закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України “Про громадянство України”.

В законі визначено, що основними засадами співпраці із закордонними українцями є: визнання невід’ємності та належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і громадянина; розв’язання проблем становлення та консолідації української нації; обов’язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців; взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури; взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов’язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав; паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України.

Відповідно до закону, реалізацію державної політики України у сфері співпраці із закордонними українцями здійснює центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями.

В законі зазначено, що задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їхніх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України.

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з перебуванням закордонних українців в Україні, можуть бути оскаржені в суді в установленому законом порядку.

За видатні заслуги перед Україною закордонні українці можуть бути нагороджені державними нагородами України.

Також в законі визначені повноваження Кабінету міністрів України щодо співпраці із закордонними українцями

Визначено повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури щодо співпраці із закордонними українцями.

Передбачено, що цей Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.