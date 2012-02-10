У Сімферопольському СІЗО ув’язнена вбила свою співкамерницю - 42-річну жінку.

Iнцидент стався ще у жовтнi 2011 року, але його подробицi стали вiдомi лише під час розслідування, повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

Попередньою причиною смерті жінки персонал установи встановив самогубство (зовнішні ознаки самоповішання). На місце події викликали слідчо-оперативну групу МВС, за фактом смерті порушили кримінальну справу, тіло направили на судово-медичну експертизу.

У результаті розслідування було встановлено істинну причину смерті ув'язненої - насильницькі дії співкамерниці. «Жінка згодом зізналась та дала слідчим ОВС та адміністрації СІЗО письмові пояснення. Судмедекспертиза та свідчення інших ув`язнених і працівників установи підтвердили цю версію», - йдеться в повiдомленнi.

Наразі проти ув`язненої, яка скоїла вбивство, порушено справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Пенітенціарна служба інформує також, що прокуратура порушила справу за ст.367 КК (службова недбалість) стосовно співробітниці СІЗО, яка несла службу біля камери, де стався iнцидент.

Пенітенціарна служба повідомила про трагедію пicля статтi в газеті «Факти» під заголовком «Дочка говорила: Папа, если со мной что-то случится, виновны будут сотрудники СИЗО. Они мне угрожают».

«В статті описуються в основному роздуми і міркування батьків і журналіста, а достовірна інформація знаходиться у відповідних слідчих органах, яка доводить вину у скоєнні кримінального злочину конкретних осіб», - заявляє Державна пенітенціарна служба.