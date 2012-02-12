Вітні Х’юстон померла, захлинувшись у ванні?

Знаменита американська співачка й актриса Вітні Х’юстон померла через те, що, можливо, захлинулася водою у ванні.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на інтернет-портал TMZ, журналісти якого детально висвітлюють події, пов'язані із загибеллю знаменитості.

Нагадаємо, В.Х’юстон померла в номері в готелі Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, смерть констатували прибулі на виклик лікарі швидкої допомоги. Співачці було 48 років. Офіційної інформації про причини смерті досі не надходило.

За даними TMZ, співачку знайшли співробітники готелю в непритомному стані у ванні. Джерело повідомило, що коли приїхала служба швидкої допомоги, тіло В.Х’юстон вже винесли з ванної кімнати. В номері співачки було також виявлено пігулки, які їй виписав лікар. Причину загибелі співачки зможуть встановити лише після розтину.

В травні 2010 року В.Х’юстон проходила амбулаторний курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності.

Вітні Елізабет Х’юстон (Whitney Elizabeth Houston) народилася 9 серпня 1963 року в місті Іст-Оранж (штат Нью-Джерсі, США).

В.Х’юстон потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як артистка, яка володіє найбільшою кількістю нагород. За час своєї творчої діяльності В.Х’юстон отримала шість нагород "Греммі", 15 нагород Billboard Music Awards, 21 нагороду American Music Awards, дві нагороди Emmy і безліч інших премій та нагород музичної індустрії.

Дискографія В.Х’юстон налічує сім студійних альбомів, безліч збірок і DVD-альбомів, а також три саундтрека до фільмів "Охоронець", "В очікуванні передишки" і "Дружина священика". Артистка не лише заспівала в цих фільмах, але й зіграла в них головні ролі. Також В.Х’юстон знімалася в епізодах декількох серіалів і кінокартинах, у тому числі й у ролі самої себе.