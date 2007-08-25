Поїздка Яценюка передбачає зустрічі зі студентами і митниками
13:57, 25 серпня 2007Суспільство
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Міністр їде до Львова
Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні відбув з робочою поїздкою до м. Львів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, програмою поїздки передбачені зустрічі міністра з керівництвом міста та області, виступ перед студентами.
Під час перебування на Львівщині А.ЯЦЕНЮК відвідає пункт перетину українсько-польського кордону у Раві-Руській і ознайомиться з його роботою, а також візьме участь у четвертих Транскордонних українсько-польських Днях добросусідства - Корчмин 2007 “Європейський міст”.
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