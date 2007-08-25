Районні адміністрації тільки заважають: з цим згодні і БЮТ, і НУ-НС, і Регіони

Представники Партії регіонів, БЮТ та "Нашої України – Народної самооборони" вважають за необхідне скасувати інститут обласних та районних адміністрацій.

Як пише сьогодні “Дзеркало тижня”, таку думку висловили у ході круглого столу, організованого газетою, представники цих трьох політичних сил: Віктор ТИХОНОВ, Йосип ВІНСЬКИЙ та Анатолій МАТВІЄНКО.

Відповідаючи на запитання стосовно збереження президентських адміністрацій, В.ТИХОНОВ, зокрема, зазначив, що “двовладдя бути не може. На районному рівні повновладним господарем має виступати місцева рада, що формує повноцінний виконавчий орган”.

“Адміністрація, принаймні в її нинішньому вигляді, є структурою абсурдною. У нас у деяких районах майже рік не було глав адміністрацій. Відверто кажучи, ніхто не помітив їхньої відсутності”, - додав представник Партії регіонів.

На його думку, “аналогічна модель має застосовуватися й на обласному рівні. Різниця лише в тому, що на рівні області рада має сама обирати голову, а на рівні громади це робитимуть мешканці”.

Проте, на думку В.ТИХОНОВА, “принаймні на даному етапі, усе ж таки потрібно, аби існувало щось на кшталт інституту префектури. Потрібна ефективна система контролю з боку держави”. “Але контролювати не означає заважати місцевому самоврядуванню чи підмінювати його”, впевнений політик.

Й.ВІНСЬКИЙ також висловив думку щодо недоцільності існування обласних та районних адміністрацій. “Якщо ми прямуємо до Європи, то маємо усвідомлювати, що існування глав районних адміністрацій є абсолютним абсурдом. Подібної посади не повинно бути в принципі. Наявність районного начальника означає, що районна рада - декоративний орган. Районні та міські ради мають бути дієвими, наділеними правом формувати повноцінні виконавчі структури”, - підкреслив представник БЮТ.

При цьому, на його думку, “обласних рад не повинно бути як таких. Ці органи безмежно далекі від громадян та їхніх потреб. Альтернативою має стати побудова ефективного, реального самоврядування на низовому рівні, на рівні міста, на рівні громади, яка б об’єднувала кілька сіл і селищ. Реальну владу слід передати згори вниз: максимальним обсягом функцій, повноважень має бути наділена громада, яка повинна розв’язувати максимальну кількість завдань і вирішувати левову частку проблем. Задля цього треба лише передати необхідні повноваження, владні й фінансові. Місцева громада має безпосередньо обирати голову, який зможе формувати виконком”, - впевнений Й.ВІНСЬКИЙ.

У свою чергу А.МАТВІЄНКО заявив, що, “відповідно до майбутніх конституційних змін, у районах мають бути ради і їх виконкоми”.

“Однак у прикінцевих положеннях я б визначив певний перехідний етап до зміцнення базового рівня. Але з часом жодних адміністрацій там бути не повинно: якщо ми даємо можливість самоврядування мільйонному місту, то чому не можемо дати сорокатисячному району? Але має бути міцно вибудувана логіка префектури, яка може мати міжрайонні представництва із досить жорсткими повноваженнями”, - сказав А.МАТВІЄНКО.

Наприклад, зазначив він, “якщо наявне порушення законів, бюджетної дисципліни, то префектура через відповідні контролюючі органи має право запровадити навіть тимчасове управління і оголосити дострокові вибори”.

“Ми маємо бути застраховані від дурня і на районному, і на базовому рівні. Згодом ми можемо від цього відмовитися, але децентралізація, про яку ми говоримо, має відбуватися контрольовано”, - підсумував представник НУ-НС.