Постраждалі від вибуху шахтарі залишаються у вкрай тяжкому стані

П'ятеро гірників шахти «Північна» ДП «Дзержинськвугілля», які постраждали 6 лютого від вибуху газоповітряної суміші, залишаються у Донецькому опіковому центрі Інституту невідкладної відновлювальної хірургії ім. Гусака у тяжкому і дуже тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

За його словами, потерпілі шахтарі «перебувають сьогодні у лікарні: двоє у тяжкому стані, двоє - у дуже тяжкому і один - у критичному стані». «Там достатньо складна ситуація, враховуючи тяжкість опіків: понад 60%», - додав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 22.30 при проведенні вибухових робіт у шахті “Північна” стався вибух газоповітряної суміші. Постраждали 10 шахтарів. Дорогою до лікарні один з них помер.

У ніч на 10 лютого померли двоє гірників - 1973 і 1971 років народження. Вранці 11 лютого помер гірник очисного забою 1969 р. н., а того самого дня о 22.00 від отриманих опіків і супутніх травм помер майстер-підривник 1969 року народження.