Депутат: неприпустимо правити служби в Софійському соборі

Проведення богослужінь всередині Собору Святої Софії шкодить старовинним фрескам та мозаїці, наголошує депутат Київради, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, «тисячолітня Софія Київська – унікальний храм. В нашому кліматі таких фресок і мозаїк XI ст. немає більше ніде у світі. Зараз ми всі разом несемо відповідальність, щоб всі ті надбання, які передали нам сотні поколінь, ми зберегли для наших нащадків. Час, клімат та техногенні виклики, що помножуються на халатність влади, – головна проблема унікальної святині. Дуже хотів би бувати на богослужіннях в цьому храмі, але усвідомлюю, що це сьогодні недопустимо».

На думку депутата, для збереження історичної пам’ятки слід заборонити проведення релігійних відправ усередині храму. Альтернативою могло б стати проведення богослужіння у дворі собору.

Нагадаємо, національний заповідник «Софія Київська» розпорядженням Кабміну від 9 червня 2011 № 552-р передано у сферу управління Міністерства культури. Про своє бажання проводити служби в Софії Київській заявляли всі православні конфесії України.