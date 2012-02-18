Злодії винесли з сільської церкви найцінніші ікони

У селі Грушківка Кам’янського району Черкаської області вночі зловмисники викрали з церкви 12 старовинних ікон та оздоблення вівтаря - "Царські врата".

Як повідомляє черкаський телеканал «Рось», настоятель храму протоієрей Олег КАШУБА заявив, що грабіжники винесли найцінніші ікони.

Священики і реставратори стверджують, що ікони датовані кінцем ХVIII – початком ХІХ ст. і на чорному ринку можуть коштувати сотні тисяч доларів. Справжню вартість цих творів не можуть визначити навіть фахівці. Ікони колись подарували церкві жителі села. Більшість ікон були розміром з людський зріст і писані по дереву. Викрадене оздоблення вівтаря було із козацької церкви, що стояла у селі у ХVIII столітті.

Священики припускають, що злодії виконували чиєсь замовлення і точно знали, що саме їм треба вкрасти.

За фактом викрадення ікон Кам’янський райвідділ міліції порушив кримінальну справу.