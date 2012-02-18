ГПУ порушила кримінальну справу проти Femen

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти активісток українського жіночого руху «Femen» за їхні дії на акції біля Посольства Індії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 16 лютого Генпрокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Розслідування справи доручено Слідчому управлінню ГУМВС України в Києві.

В МВС нагадують, що раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що представниці одного з українських феміністських рухів під час своєї акції, що відбулася в середині січня цього року, проникли на балкон резиденції посла Індії.

«Там оголені «громадські діячки» розгорнули банер, а також скандували лозунги образливого для працівників Посольства змісту. Після цього молоді жінки зняли з флагштоку національний прапор Індії, нанесли ним кілька ударів по вікнах та дверях Посольства, а потім кинули його на землю», - зазначають в МВС.

За вчинення протиправних дій активістки руху були затримані та доставлені до Шевченківського райуправління ГУМВС України в м. Києві, звідки після опитування їх відпустили.

Тоді за результатами перевірки матеріалів щодо цього інциденту, а також після перевірки законності прийнятого рішення органами прокуратури, було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Справу направлено до слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві. Наразі триває досудове слідство.

Стосовно керівника вказаної громадської організації було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 185-1 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол складено на підставі того, що органи влади не були поінформовані належним чином про проведення цієї акції. Матеріали про адміністративне правопорушення направлені до Шевченківського районного суду м. Києва.

15 лютого 2012 року суд розглянув адміністративні матеріали стосовно керівника жіночої громадської організації, визнав вказану громадянку винною у скоєнні правопорушення та притягнув до відповідальності у вигляді накладення штрафу.

Як повідомлялось, 18 січня у Києві активістки жіночого руху "Femen" влаштували акцію протесту біля резиденції посла Індії. Оголені по пояс дівчата викрикували своє звичне гасло "Україна - не бордель" та намагалися прорватися до приміщення посольства. Чотирьох дівчат затримали правоохоронці і доправили до районного відділку міліції. Активістки протестували проти рішення Індійського МЗС не видавати віз жінкам із Росії, України, Казахстану та Киргизії. Бо вони начебто поповнюють там лави повій.