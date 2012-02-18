У Лубнах без тепла сидять півсотні будинків

У Лубнах Полтавської області через аварію без опалення залишилося 55 житлових будинків і ряд навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України у Полтавській області.

За їх даними, увечері 17 лютого стався порив тепломережі діаметром 325 мм на виході з котельної, унаслідок чого було припинено теплопостачання 46 житлових будинків, шкіл № 1, № 2, № 3, дитячих садків № 8, № 12, № 10, № 1 і Фінансово-економічного коледжу.

Того ж дня у Лубнах стався порив магістрального трубопроводу діаметром 125 мм по вул. Радянській, унаслідок чого було припинено водопостачання дитячого садку № 1, будівлі Лубенського Управління соціального захисту населення, і дев`яти 5-поверхових житлових будинків.

Комунальними службами проводяться роботи з ліквідації аварій.