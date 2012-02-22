Нелюд знімав порно з семирічною дівчинкою

В Полтаві затримано чоловіка, який виготовляв відеозаписи порнографічного характеру за участю 7-річної дівчинки.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області викрили факт виготовлення порнографічних записів.

Як встановили міліціонери, 18 лютого в місті Полтава в офісному приміщенні 29-річний житель обласного центру виготовив відеозаписи порнографічного характеру за участю 7-річної учениці однієї з полтавських шкіл.

Наразі речові докази вилучено. Зловмисник затриманий. Порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 301 Кримінального кодексу України – виготовлення порнографічних предметів.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.