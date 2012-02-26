Вітчим вирішив перевиховати 8-річного пасинка катуванням

Білозерський районний суд Херсонської області засудив до 3 років позбавлення волі чоловіка, який знущався над 8-річним пасинком.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі з питань зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, 22 серпня 2011 року жителі одного із сіл Білозерського району звернулися в опорний пункт з охорони громадського порядку і повідомили, що в одній з родин вітчим постійно б'є свого неповнолітнього пасинка.

Під час перевірки інформація підтвердилася. Дільничного, який приходив відвідати сім'ю, занепокоїло здоров'я старшого з трьох дітей, 8-річного хлопчика. На руках дитини міліціонер відзначив численні криваві сліди, на ногах було садно, хлопчик не міг ходити і скаржився на сильні болі в руках. Дільничний інспектор міліції негайно викликав "швидку" і хлопчика госпіталізували. У дитини діагностували розрив сухожилля, травматичні ушкодження нервів, що призвело до порушення функцій кісток.

26-річного голову родини викликали до райвідділу, де він розповів про «виховання» пасинка. Виявляється, чоловік побоями хотів відучити пасинок виносити з дому гроші. Нібито дитина прогулювала школу, не хотіла вчитися, погано поводився і не піддавався вихованню. За словами вітчима, розмови не впливали на дитину. Тому він вирішив тортурами перевиховати його. Увечері чоловік затягнув хлопчика в гараж. Зв'язав його руки мотузками, прив'язав до балки стелі, а до ніг прив'язав сумку, наповнену пшеницею. У такому підвішеному стані дитина провисіла до ранку, весь час плачучи і просячи його відв'язати. Рідна мати також не могла переконати чоловіка пожаліти сина. Вночі жінка прийшла в гараж і дала синові води. Вранці вітчим відв'язав хлопця і сподівався, що ніхто про це не дізнається. Але стогони дитини почули сусіди.

За фактом катувань дитини було порушено кримінальні справи за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» і ч.1 ст.127 КК України «Тортури».

Після тривалого курсу лікування хлопчика помістили в санаторій на реабілітацію. Але навіть через 2 місяці, коли працівники кримінальної міліції у справах дітей УМВС приїхали відвідати хлопчика в санаторій, дитина все ще не могла тримати в руках предмети. Матір школяра позбавили батьківських прав, тому після повного одужання хлопчика помістять у притулок.

Під час судового засідання вітчим стверджував, що розкаюється у скоєному, обіцяв, що шукатиме підхід до дитини, але розкаяння не допомогло йому уникнути відповідальності, відзначили в Секторі з питань зв'язків з громадськістю УМВС у Херсонській області.