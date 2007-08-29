До приїзду Януковича в Криму приберуть звалища і кавуни

Наприкінці цього тижня відбудеться поїздка до Криму прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Раді міністрів АРК, очікується, що глава Кабміну 31 серпня відвідає Керч, а в суботу, 1 вересня, – Ялту.

Інформацію про поїздку прем`єра до Криму УНІАН підтвердили в прес-службі Кабінету міністрів.

Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, влада Сімферополя вже почала підготовку до приїзду В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, сьогодні на оперативно-господарській нараді мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО розпорядився прибрати з узбіч доріг, де пройде прем`єрський кортеж, звалища і стихійні точки торгівлі баштанними.