До приїзду Януковича в Криму приберуть звалища і кавуни
14:11, 29 серпня 2007Суспільство
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Наприкінці тижня прем`єр відвідає півострів
Наприкінці цього тижня відбудеться поїздка до Криму прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Раді міністрів АРК, очікується, що глава Кабміну 31 серпня відвідає Керч, а в суботу, 1 вересня, – Ялту.
Інформацію про поїздку прем`єра до Криму УНІАН підтвердили в прес-службі Кабінету міністрів.
Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, влада Сімферополя вже почала підготовку до приїзду В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, сьогодні на оперативно-господарській нараді мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО розпорядився прибрати з узбіч доріг, де пройде прем`єрський кортеж, звалища і стихійні точки торгівлі баштанними.
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