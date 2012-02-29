У Львові 11 пацієнтам лікарні стало зле від фізрозчину
17:24, 29 лютого 2012Суспільство
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Піднялась температура та з’явився озноб
11 пацієнтам кардіологічного відділення львівської залізничної лікарні стало зле після введення фізрозчину.
Як повідомляє “5-й канал”, у них піднялась температура та з’явився озноб. Стан постраждалих задовільний.
Відомо, що фізрозчин - вітчизняного виробництва і має ліцензії. Усю партію препарата відправили на експертизу, а його серійний номер повідомили Львівській інспекції державної служби з контролю за якістю лікарських засобів.
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