Хто патрає валізи в київському аеропорті

У прокуратурі Київської області розробили заходи із подоланню крадіжок в аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Рішення було ухвалене за підсумками міжвідомчої наради щодо стану законності, попередження та протидії злочинним посяганням на майно пасажирів у ДП «МА «Бориспіль», виявлення і розкриття злочинів вказаної категорії.

За результатами наради ухвалено постанову, якою визначено конкретні заходи, спрямовані на подолання злочинів, пов’язаних із заволодінням майном пасажирів у міжнародному аеропорту «Бориспіль».