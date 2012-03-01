Хто патрає валізи в київському аеропорті
02:30, 01 березня 2012Суспільство
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Прокуратура хоче знати
У прокуратурі Київської області розробили заходи із подоланню крадіжок в аеропорту «Бориспіль».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Рішення було ухвалене за підсумками міжвідомчої наради щодо стану законності, попередження та протидії злочинним посяганням на майно пасажирів у ДП «МА «Бориспіль», виявлення і розкриття злочинів вказаної категорії.
За результатами наради ухвалено постанову, якою визначено конкретні заходи, спрямовані на подолання злочинів, пов’язаних із заволодінням майном пасажирів у міжнародному аеропорту «Бориспіль».
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