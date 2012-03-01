Справу проти директора дитячого табору, де отруїлися 86 осіб, закрили

У Севастополі припинена кримінальна справа стосовно директора дитячого оздоровчого комплексу «Альбатрос», де минулого літа отруїлися 86 дітей і дорослих.

Як передає кореспондент УНІАН, справа припинена відповідно до набуття законної сили постанови Нахімовського районного суду міста від 31 січня цього року, який виніс ухвалу про припинення кримінальної справи стосовно директора дитячого оздоровчого комплексу «Альбатрос» за статтею 325 частини 1 Кримінального кодексу України, за фактом порушення санітарних норм і правил.

Представник прокуратури Севастополя Валерій ЯСТРЖЕМБСЬКИЙ повідомив журналістам, що підсудний у цій кримінальній справі визнав свою провину в повному обсязі пред'явленого йому звинувачення і щиросердо розкаявся. За словами В.ЯСТРЖЕМБСЬКОГО, враховуючи також ту обставину, що підсудний досяг 60-річного віку, раніше не був судимий і стосовно нього не застосовувалася амністія, суд звільнив його від відповідальності відповідно до закону про амністію і припинив кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 12 на 13 липня 2011 року в Севастопольську інфекційну лікарню з діагнозом «харчове отруєння» поступили 86 чоловік, зокрема 81 дитина і 5 вожатих другої зміни дитячого оздоровчого комплексу «Альбатрос» (сел.Любимівка). Всі діти приїхали на відпочинок з Москви і Єкатеринбурга. Як пізніше з'ясувалося, причиною масового отруєння стали неякісні продукти харчування, в яких був висіяний золотистий стафілокок. Крім того, на кухні були виявлені порушення правил зберігання обробки харчових продуктів та інвентаря, більшість працівників харчоблоку працювали з недійсними медичними книжками. Постановою Нахімовської районної СЕС табір був закритий до кінця сезону.