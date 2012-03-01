Напередодні Міжнародного жіночого дня журнал Weekly.ua спільно з Фондом народонаселення ООН в Україні «намалював» портрет сучасної українки на основі даних Державної служби статистики України.

Згідно з результатами дослідження, українська жінка стрімко старіє. Зараз її середній вік 42,7 років. Для порівняння – на зорі незалежності України цей показник не перевищував 38 років.

Перший раз заміж українки виходять, найчастіше, у 20-24 роки. В середньому, кожна жінка в Україні народжує 1,2 дитини. Кожна четверта має вищу освіту. Середня тривалість життя - 74,8 року (чоловік - 64,3). Вмирають наші жінки здебільшого від серцевих захворювань і раку.

За даними Державної пенітенціарної служби, лише кожен 25-й ув'язнений - жінка. У жінок набагато менша схильність до суїциду, ніж у чоловіків. У найкритичнішій віковій групі - 35-54 роки, на 6 самогубств чоловіків припадає одне жіноче.