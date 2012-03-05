У Харкові - два збройні напади на ювелірні крамниці в один день

У Харкові пограбовано дві ювелірні крамниці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, обидва пограбування сталися у неділю, 4 березня.

Так, близько 11.25 до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції звернулася 49-річна приватний підприємець із заявою про те що невідомі скоїли розбійний напад на її ювелірний магазин. За словами жінки, близько 11.20 до магазину зайшли двоє чоловіків та під загрозою предмету, схожого на пістолет, заволоділи ювелірними виробами.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУ МВС України в Харківській області, слідчо-оперативна група, працівники загону «Беркут», кінологічна служба, експерти-криміналісти.

Того ж дня до Московського райвідділу міліції звернулася 38-річна продавець ювелірного магазину. Вона телефоном повідомила правоохоронцям, що двоє невідомих, погрожуючи предметами, схожими на пістолети, розбили скло на вітрині крамниці і вкрали вироби із золота.

За обома фактами порушено кримінальні справи за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Правоохоронцями встановлено, що обидва магазини перебувають під охороною.