Верховна Рада підремонтує свої авто за 2,5 мільйони

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради за результатами торгів уклала договори на закупівлю автозапчастин до автомобілів марок Skoda, Opel та Toyota на 1 млн. 804 тис. 705 грн. та проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів марки Mercedes на суму 673 тис. 288 грн. бюджетних коштів.

Про це «Коментарям» повідомили у Міністерстві економіки України.

Зокрема, до кінця поточного року у ТОВ «Газ-автозапчастини» закуплені автозапчастини до легкових автомобілів Skoda Octavia (2004р. в., тип двигуна AKL) - 198 найменувань; у ПП «Автодім"до легкових автомобілів Opel Omega (2002р. в., тип двигуна Z22XE) - 215 найменувань та до автомобілів Toyota (2004р. в., тип двигуна 2AZFE) - 234 найменування.

Договори підписано 29 лютого 2012 року.

Закупівельна процедура пройшла по системі відкритих торгів.

Окрім того, ремонт легкових автомобілів марки Mercedes до кінця року має виконати ТОВ «Компанія «Укрпромпостач».

Закупівельна процедура пройшла по системі відкритих торгів.

Договір підписано 28 лютого 2012 року.