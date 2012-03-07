Колишній посол пояснив як звільнення Клюєва вдарило по торгівлі з Білоруссю

Колишній посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що проблеми в двосторонній торгівлі між Білоруссю і Україною виникли у зв'язку із застосуванням в країнах різних стандартизованих підходів до якості продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив на прес-конференції в Києві.

"Причиною переходу цієї теми в політичну площину стало, в першу чергу, те, що Україна і Білорусь перебувають в рамках різних стандартів: Україна поступово переходить до стандартів СОТ, а Білорусь перебуває в рамках ГОСТів", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, українсько-білоруські торгові проблеми посилили і дії Росії щодо заборони ввезення на свою територію української молочної продукції. "Це той стимул, який зумовив цей крок, тому що є єдина митна зона для Казахстану, Росії, Білорусі, і є Україна – це два різні суб'єкти міжнародних економічних торгових відносин. Тому очевидно, що в рамках двосторонніх відносин України і Білорусі ці питання не можуть бути вирішені", - вважає він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що факти порушення фітосанітарних норм у білоруській продукції й раніше фіксувалися майже кожного місяця. "Партії просто поверталися, і сторони продовжували контролювати один одного, вказуючи на ті чи інші недоліки", - зазначив колишній дипломат.

За його словами, такі проблеми вирішувалися в рамках двосторонньої міжурядової комісії на рівні перших заступників голів урядів України і Білорусі Андрія КЛЮЄВА і Володимира СЕМАШКА. Раніше багато подібних питань вирішувалися в робочому порядку. "У зв'язку з тим, що КЛЮЄВ був переміщений на іншу посаду, цим питанням, очевидно, нікому було займатися на вищому рівні, тому нічого і не залишалося, як обнародувати, щоб зупинити ці партії, які, ймовірно, фітосанітарна ветеринарна служба мала підстави повернути", - пояснив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.