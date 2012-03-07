Міліція розповіла, скільки борделів знайшли в Києві

З початку 2012 року в столиці було викрито діяльність 20 борделів.

Про це повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.

"Проблема ця існує. Беремо Київ, третій місяць почався цього року, але вже 20 кримінальних справ. 20 борделів. Це 302-303 статті Кримінального кодексу", - зазначив він.

"Дівчата, які займаються проституцією - звичайні адміністративні правопорушники… А ось кримінальну відповідальність - сутенери і утримувачі місць розпусти", - уточнив Поліщук.

Українська правда