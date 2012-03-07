Податківці з Алчевська «нагріли» державу на 1 мільйон

У Алчевську Луганської області посадовці об'єднаної Державної податкової інспекції завдали державі збитків на суму майже 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, посадовці Алчевської ОДПІ, діючи в інтересах контрагентів приватного підприємства, внесли до офіційних документів недостовірні відомості про наявність господарської діяльності, чим завдали державі збитків на зазначену суму.

За результатами перевірки стосовно посадовців Алчевської ОДПІ порушено кримінальну справу за ч. 3 ст.364 і ч. 2 ст. 366 КК України (зловживання владою або службовим становищем; службове підроблення). У справі ведеться слідство.