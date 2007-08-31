Янукович вимагає назвати бізнесменів, які на коліна ставлять всю країну

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає негайно обнародувати імена авторів законопроекту про державні закупівлі. Про це він заявив у своєму завершальному слові на нараді з господарським активом Криму, яка проходила сьогодні в Сімферополі.

«Ми знаємо, якої шкоди цього року (завдала - УНІАН) тендерна програма держзакупівель», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що наслідки даної програми можна було передбачити ще й минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку прем`єра, в шкоді, яку нанесла дана програма країні, винуваті автори законопроекту, які звикли, як сказав В.ЯНУКОВИЧ, набивати свої кишені. У зв`язку з цим, прем`єр дав доручення, щоб Генеральна прокуратура України обнародувала імена авторів даного законопроекту. «Потрібно показати на всю країну, хто придумав цю корупційну схему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Мені спочатку на вухо шептали, що там є представники Партії регіонів, мені все одно, хто там є, хай вся країна їх знає, знає представників усіх партій, цих підприємливих хлопців, які придумали, як наживатися на державних грошах», - підкреслив прем`єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що йому набридло, що вся країна страждає від бізнесменів, які звикли набивати свої кишені і «знахабніли до такого ступеня, що на коліна ставлять всю країну».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що зміни в закон про держзакупівлі були підготовлені ще весною цього року (квітень-травень), але через те, що робота Верховної Ради України була практично заблокована, дані зміни не були прийняті. «Ось завтра вже вересень місяць, а нічого не прийнято», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що зміни в даний закон мають бути прийняті найближчим часом, і закликав усіх працювати над цим важливим для всієї країни питанням.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 13 липня підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи з підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

19 червня ц.р. Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін в Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Після судової ухвали про заборону публікувати цей закон, фотокопія документа була опублікована 7 липня в газетах «Урядовий кур`єр» і «Голос України». Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і представники Мінюсту заявили, що документ від 19 червня набув чинності, а голова Верховної Ради – про те, що закон опублікований лише для ознайомлення громадськості.

16 липня почесний президент Тендерної палати України Олександр ТКАЧЕНКО заявив, що в Україні на сьогоднішній день діє закон про держзакупівлі в редакції від 11 березня.

Сьогодні, 31 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував 4 вересня на засіданні Ради національної безпеки і оборони прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що діючу систему закупівель розробляв ще в той час народний депутат від СПУ Василь ЦУШКО. Зміни в закон вносив представник комуністів Олександр ТКАЧЕНКО. Президент також нагадав і про інших членів парламентської більшості, які мали відношення до розробки нинішнього механізму тендерних закупівель і його реалізації.