Азаров: твори Шевченка сприяють поглибленню нашого розуміння національного духу

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що Тарас Шевченко по праву є геніальним натхненником державного відродження вільної України.

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра України до співвітчизників з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ підкреслив, що «для справжніх геніїв час не вимірюється датами, їхні ідеї й творчі надбання перебувають поза часом, вони – безсмертні».

«Сьогодні ми щиро віддаємо наші серця Великому поету – Тарасу Григоровичу Шевченку, 198-у річницю з дня народження якого ми святкуємо цього року», - зазначив прем’єр-міністр.

«Хочу щиро з усією теплотою і повагою зазначити, що усі національно-культурні ідеї, відображені у творах Тараса Григоровича Шевченка, сприяють поглибленню нашого розуміння національного духу українського народу», - підкреслив М.АЗАРОВ і висловив переконання, що день народження Кобзаря з пошаною згадується у кожній українській родині.

З нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка прем‘єр міністр України Микола АЗАРОВ поклав квіти до пам’ятника Великому Кобзареві в Києві, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У церемонії також взяли участь народні депутати, урядовці, представники київської влади, громадські та культурні діячі.