Помер останній президент УНР (фото)

10 березня помер голова Проводу Українських Націоналістів Микола Плав'юк - останній президент УНР у вигнанні, який у 1992 році передав першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку клейноди УНР і грамоту про правонаступництво.

Плав'юк народився в 1925 році на Прикарпатті. Ще в школі приєднався до Організації Українських націоналістів (ОУН). З 1946 року - на еміграції, спершу в Німеччині, потім у Канаді.

З 1979-го - голова Проводу Українських націоналістів. В 1988 році на сесії Державного Центру (ДЦ) УНР - легітимного продовжувача уряду Української Народної Республіки - Миколу Плав'юка обрано п'ятим президентом УНР у вигнанні.

В березні 1992 року за ініціативою Плав'юка уряд УНР вирішив припинити діяльність еміграційних інституцій УНР і передати повноваження ДЦ УНР владі незалежної України.

У серпні 1992 року Микола Плав'юк на чолі делегації ДЦ УНР під час урочистого засідання Верховної Ради України передав грамоту ДЦ УНР президентові України Кравчуку із взаємоузгодженим формулюванням, що проголошена в 1991 році республіка Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Історична Правда