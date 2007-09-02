На Полтавщині намагалися зробити врізку у газоконденсатопровід

У Полтавській області правоохоронці попередили спробу незаконної врізки у газоконденсатопровід.

Як повідомили УНІАН у ЦЗГ УМВС України в Полтавській області, сьогодні близько 5.00 до чергової частини Полтавського райвідділу міліції надійшло повідомлення від охоронної структури «Альфа» підприємства «Полтавагазвидобування» про те, що у полі між селами Божківське і Наддержинщина виявили фонтан з газоконденсатопроводу висотою близько 20 метрів та газову хмару, що простяглася до автодороги «Полтава-Котельва».

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Полтавського райвідділу міліції, представники УМВС області, ГУ МНС та Генеральної прокуратури. У полі була виявлена яма, близько метра вглибину, вирита до труби газоконденсатопроводу, а також обладнання для врізки: гумовий шланг-відвід довжиною понад 40 метрів, пристрій-щуп для встановлення місцезнаходження труби, брезент і приладдя для врізання у газоконденсатопровід (акумулятори для зварювання, бур для врізання і кран).

Правоохоронці вважають, що порушники спочатку намагалися забрати обладнання з собою, однак зрозуміли, що це може завадити втечі, тому й полишили його розкиданим по полю.

На даний час фонтан ліквідовано, газоконденсатопровід полагоджено, на місці пригоди працюють міліціонери, пожежники, працівники «Полтавагазвидобування».

Після невдалої спроби врізання газоконденсатом залило ділянку поля площею близько 50 на 10 метрів. Пожежні вжили заходів для запобігання займанню - забруднену ділянку обробили спеціальним порошком, який вбирає газоконденсат та перешкоджає загорянню.

На місце події викликана екологічна інспекція для встановлення точної території забруднення та суми нанесеного збитку.

Як повідомив в.о. заступника начальника Полтавського райвідділу міліції – начальник міліції громадської безпеки Роман ДЕНИСЕНКО, правоохоронцями ведеться робота щодо встановлення осіб, які здійснили врізання у газоконденсатопровід, відпрацьовуються прилеглі населені пункти, а також збираються матеріали для порушення кримінальної справи за статтею 292 Кримінального кодексу України – пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів.