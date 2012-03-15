Ветеринарна міліція конфіскувала самопальний сир

У Полтавській області ветеринарна міліція припинила діяльність підпільного цеху з переробки молока і виготовлення сиру сулугуні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, співробітники відділу ветеринарної міліції спільно з санітарно-епідеміологічною службою і співробітниками Управління ветеринарної медицини виявили у приміщенні колишньої лазні одного з сіл Чутівського району підпільний цех з переробки і виготовлення сиру сулугуні, власником якого був місцевий житель.

Відповідних дозволів на здійснення вищезгаданої діяльності чоловік не мав, документації не вів і своє підприємство не реєстрував. Всю роботу з переробки і виготовлення сиру виконувала одна людина. Робоче місце було поділено на чотири зони: зону прийому молока, зону закваски, зону виготовлення і копчення. За даними міліції, місце виготовлення сиру було брудним. На підлозі - болотиста вода і сміття. У зоні закваски - дві ванни, покриті корозією. В одній з них оперативники виявили близько 130 кг сиру, який працівник ще не встиг закоптити. Поряд розміщувалася брудна пластикова бочка з 150 літрами молока, документів на підтвердження якості якого не було.

Усього працівники ветеринарної міліції виявили і вилучили близько 312 кг сирого і 137 кг готового копченого сиру.

Як повідомляє начальник відділу ветеринарної міліції УМВС Полтавської області Микола ВАСЮТА, за виявлені правопорушення на підприємця і його працівника складено протокол за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зразки продукції направлено на дослідження. Перевірка триває.