Прокуратура Миколаївщини відхрещується від ґвалтівників

Прокуратура Миколаївської області заявляє, що жоден із заарештованих у резонансній кримінальній справі про замах на вбивство громадянки 1993 року народження не є родичем співробітника прокуратури.

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою прокуратури.

У даній кримінальній справі органи УМВС України в Миколаївській області проводять слідство. Справа перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.

У повідомленні наголошується, що «працівники прокуратури займають принципову позицію по цій справі та в межах наданих їм повноважень наполягатимуть на об`єктивному та всебічному розслідуванні справи».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну дівчину і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Постраждала 19-річна Оксана МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій

За даними ЗМІ, один із підозрюваних них - син колишнього прокурора Центрального району Миколаєва, а другий - син колишнього голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, ніякого стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-голови РДА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому згвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.

14 березня міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявив, що двоє із трьох затриманих є родичами колишніх державних службовців.