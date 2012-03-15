На Одещині знайшли 3,5-кілометровий спиртопровід з Придністров'я

Контрабандний канал переміщення спирту через державний кордон України викрила податкова міліція на території Роздільнянського району Одеської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПС в Одеській області, спирт перекачувався в Україну пластиковим трубопроводом довжиною близько 3,5 км, прокладеним неглибоко в землі. Він починався у селі Новокотовськ у Придністров’ї і доходив до села Павлівка Роздільнянського району Одеської області.

Вихід трубопроводу на території України був замаскований в очереті, на березі озера.