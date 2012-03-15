На Одещині знайшли 3,5-кілометровий спиртопровід з Придністров'я
18:11, 15 березня 2012Суспільство
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Контрабандний канал переміщення спирту через державний кордон України викрила податкова міліція на території Роздільнянського району Одеської област
Контрабандний канал переміщення спирту через державний кордон України викрила податкова міліція на території Роздільнянського району Одеської області.
Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПС в Одеській області, спирт перекачувався в Україну пластиковим трубопроводом довжиною близько 3,5 км, прокладеним неглибоко в землі. Він починався у селі Новокотовськ у Придністров’ї і доходив до села Павлівка Роздільнянського району Одеської області.
Вихід трубопроводу на території України був замаскований в очереті, на березі озера.
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