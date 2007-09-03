Як зросла вартість землі в передмісті Києва за минулий тиждень

Середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджну забудову з 27 серпня по 2 вересня зросла на 0,65% (на 36 дол.) - до 5 564 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському – на 6 дол., до 8 762 дол., Обухівському – на 122 дол., до 7 088 дол./сотка, Бориспільському – на 29 дол., до 5 562 дол./сотка, Вишгородському – на 21 дол., до 5 407 дол./сотка, Броварському - на 150 дол., до 4 432 дол./сотка, Васильківському – на 68 дол., до 4 317 дол./сотка, Кагарлицькому - на 69 дол., до 1 293 дол./сотка і Фастівському районах - на 25 дол., до 1 046 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксовано в Бородянському - на 10 дол., до 2 323 дол./сотка, Макарівському - на 54 дол., до 2 119 дол./сотка і Баришевському районах - на 64 дол., до 913 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 26%, Васильківському - 23%, Києво-Святошинському - 16%, Бориспільському - 13%, Броварському - 11%, Обухівському - 5%, Бородянському - 3%, Вишгородському - 2%, Кагарлицькому - 0,6%, Баришевському - 0,2%, Фастівському районі - 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджну забудову з 20 по 26 серпня знизилася на 0,05% (на три долари) - до 5 528 дол. за сотку.