Київрада виділила метрополітену 20 га Троєщини

Київрада передала КП «Київський метрополітен» земельні ділянки загальною площею 20,24 га на вулиці Милославській у Деснянському районі для будівництва та експлуатації електродепо «Троєщина».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 99 із 109 зареєстрованих в залі депутатів.

18,59 га відведено для самого депо і 1,65 га - для влаштування сходу ліній метрополітену в електродепо.

Земельна ділянка вільна від капітальної забудови. Нормативна грошова оцінка складає 75,403 млн. грн.