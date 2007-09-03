Ющенко: до різних категорій фільмів будуть застосовані різні системи пільг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює створення спеціального фонду для підтримки національного кіновиробництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з провідними українськими кіномитцями.

Виступаючи перед учасниками зустрічі, Президент висловив переконання, що українське кіно обов’язково розвиватиметься, однак, за його словами, у цьому процесі кінематографу потрібні партнери. «Тактичними кроками тут мало що можна змінити», - вважає В.ЮЩЕНКО.

За його словами, якщо не змінити підхід до виділення коштів – перспектив в українського кіно не буде. Разом з тим В.ЮЩЕНКО вважає, що у держави є одна надзвичайно важлива місія. За його словами, вона полягає в тому, щоб зробити українське кіно справді національним, аби воно було носієм українських цінностей.

В.ЮЩЕНКО сказав, що необхідно виробити пропозиції до закону про національне кіновиробництво. Він зазначив, що українське кіно потребує преференцій, але ці преференції мають бути в межах розумного. В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно створити спеціальний фонд для підтримки національного кіновиробництва. При цьому він додав, що така робота вже проведена, за словами Президента, досвід створення такого фонду запозичено в угорського, польського та іспанського кіновиробництв і деяких інших країн.

Президент пояснив, що передбачається створення різноступеневої підтримки українського кіно. Зокрема, до певних категорій фільмів будуть застосовуватися різні системи пільг.

За словами Президента, одні фільми потребуватимуть для свого виробництва лише пільг при перевезенні та сплаті митних зборів під час ввезення в Україну необхідної кіноапаратури, інші фільми отримають пільги у вигляді скасування податку на додану вартість під час їх виробництва, для зйомки ще іншої категорії фільмів буде запроваджено систему пільгових кредитів, які будуть профінансовані з фонду, що створюється. Ще одна категорія фільмів матиме повномасштабну підтримку з цього ж фонду.

Президент пообіцяв, що як тільки у жовтні почне працювати новий парламент, він внесе на його розгляд відповідний законопроект. При цьому В.ЮЩЕНКО закликав кіномитців розпочати навколо цього законопроекту надзвичайно серйозну громадську дискусію, забезпечити його підтримку з боку усіх зацікавлених осіб.