Петро Порошенко про перехід до вільного обмінного курсу

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що перехід обмінного курсу від режиму «регульованого плаваючого» до «вільного» повинен здійснюватися у кілька етапів.

Як говориться в повідомленні прес-служби П.ПОРОШЕНКА, переданому УНІАН, таку думку він висловив на зустрічі з місією технічної допомоги Міжнародного валютного фонду, яка відбулася 3 вересня ц.р.

Зокрема, голова Ради НБУ вважає, що перший етап повинен тривати від чотирьох до п`яти років і проводитися поступово з урахуванням всієї сукупності макроекономічних і фінансових наслідків.

При цьому П.ПОРОШЕНКО зазначив, що діючий курсовий режим дозволяє Національному банку сьогодні ефективно сприяти досягненню цілей монетарних програм, підтримувати стабільність і економічний розвиток країни. На його переконання, на сьогодні, відхід від забезпечення стабільності курсу з боку Національного банку є не бажаним.