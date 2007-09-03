Проти ректора Авіаційного університету порушено кримінальну справу

Ректора Національного авіаційного університету (НАУ) Віталія БАБАКА усунуто з посади у зв`язку з порушенням відносно нього Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за зловживання службовим становищем. Про це УНІАН стало відомо з джерел у викладацькому складі університету.

Міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЕНКО після відповідного рішення призначив виконуючим обов`язки ректора НАУ першого проректора Миколу КУЛИКА.

В.БАБАК у телефонній розмові повідомив кореспондентові УНІАН, що йому нічого не відомо про усунення з посади, оскільки він вже п`ятий день знаходиться в клініці Шалімова у передінсультному стані. Він підкреслив, що не мав розмови із цього приводу з міністром освіти.

Водночас він підтвердив інформацію про порушення кримінальної справи відносно нього Генпрокуратурою. В.БАБАК розповів, що недавно його "насильно забрали» з лікарні на допит в Генеральну прокуратуру, де продемонстрували документ про порушення кримінальної справи, датований 31 серпня ц.р. Факт порушення кримінальної справи він розцінює як "чисте політичне замовлення".

Як повідомляють деякі ЗМІ, Генпрокуратура висуває В.БАБАКУ звинувачення в здійсненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Так, В.БАБАК звинувачується в тому, що, будучи службовою особою, умисно, на користь третіх осіб використовував своє службове становище всупереч службовим інтересам. Згідно з матеріалами кримінальної справи, В.БАБАКОМ були допущені зловживання, пов`язані із здачею в оренду нерухомого майна університету, яке знаходиться в держвласності, в махінаціях, пов`язаних з оплатою за навчання в НАУ та ін.