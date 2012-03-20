Напередодні Євро-2012 в Україну прибудуть голландські експерти

Напередодні проведення фінальної частини Євро-2012 в Україну прибудуть нідерландські фахівці, які є експертами у питанні протидії футбольним правопорушенням.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС Украни, про це заявив посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян ВОЛТЕРС під час зустрічі із заступником міністра внутрішніх справ України Віктором РАТУШНЯКОМ.

Сторони обговорили деякі аспекти співпраці між поліцейськими структурами обох країн у рамках підготовки до проведення Євро-2012, зокрема, інформаційну взаємодію між поліцією Нідерландів та українською міліцією.

За словами В.РАТУШНЯКА, правоохоронні структури Нідерландів займають лідируючі позиції у забезпеченні функціонування Національного футбольного інформаційного пункту, тому українські правоохоронці з готовністю вивчають досвід голландських колег. Він також зазначив, що питання співпраці між українськими і голландськими правоохоронцями в цьому напрямку є пріоритетним у Порядку денному асоціації «Україна-ЄС».

Крім того, представник керівництва МВС висловив подяку співрозмовнику за сприяння поліції Нідерландів у протидії кіберзлочинності, нелегальному обігу наркотиків, торгівлі людьми та нелегальній міграції.

Фахівці Державної міграційної служби України обговорили з послом окремі моменти співпраці між міграційними службами обох країн, зокрема, деякі питання реадмісії.