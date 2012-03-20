Жінці, яка займалася експортом секс-рабинь, дали три з половиною роки

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області до 3,5 років позбавлення волі засудив 26-річну жінку, яка вивозила до Польщі дівчат для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, кримінальну справу проти жінки було порушено наприкінці березня минулого року, коли оперативники обласного підрозділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали двох осіб, які підозрювалися у вербуванні й переміщенні людей за межі держави з метою їх сексуальної експлуатації.

Мешканок Івано-Франківської області затримали під час отримання ними грошей, які вони вимагали від однієї з жертв злочину. Жінка та її матір вимагали від дівчини 19 тис. грн. начебто за те, що вона не розрахувалася за витрати, пов’язані з її закордонною поїздкою. Дівчину шляхом обману вивезли до Польщі, де їй обіцяли роботу в крамниці. Однак у неї забрали документи і змусили працювати повією на об’їзній дорозі. За місяць дівчині вдалося якимось чином забрати власний паспорт і за допомогою громадянина Польщі повернутися в Україну.

Потерпіла нікому не розповідала про свої поневіряння, доки вербувальниця не почала погрожувати розправою і вимагати компенсацію. Дівчина звернулася по допомогу до міліціонерів. В ході слідства з’ясувалося, що у 2009 році фігурантка злочинів аналогічним чином вивозила до Польщі ще одну мешканку Івано-Франківської області з метою сексуальної експлуатації, а також намагалася завербувати ще трьох дівчат.