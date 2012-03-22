Прокуратура оскаржила рішення суду про позбавлення дітей житла

Прокуратура Києва оскаржила судове рішення, згідно з яким малолітні діти залишилися без житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, зокрема, за дорученням Генерального прокурора України було проведено перевірку інформації, викладеної 2 березня 2012 року у сюжеті «Виселити і крапка» програми «Репортер» (Новий канал).

Було встановлено, що рішення суду про виселення матері разом із членами її сім`ї з кімнати в гуртожитку по вул. Виборзькій 75/79, у Києві порушує права дітей.

З метою захисту інтересів малолітніх дітей прокуратурою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ направлено скаргу з приводу відповідного судового рішення.