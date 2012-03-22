Експерт: прогрес у відносинах з МВФ допоміг би зміцнити рейтинг України

Прогрес у взаєминах України з Міжнародним валютним фондом міг би стати хорошим знаком для рейтингових агентств.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив старший радник ПАТ «Альфа-Банк», радник Президента України, член Ради Національного банку України Роман ШПЕК у коментарі Інститутові.

При цьому він вважає, що почати переговори з МВФ «з чистого аркуша» практично неможливо. «Є діюча програма stand-by, яку узгоджувала з Фондом українська влада. І МВФ дивиться на досягнення України крізь призму положень цієї програми. Багато пунктів програми stand-by виконано або виконуються, але забути про невиконані пункти МВФ не може. Тому відновлення співпраці з Фондом залежить від дій Української держави. Прогрес у взаєминах Україна-МВФ міг би стати хорошим знаком для рейтингових агентств, кредиторів та інвесторів щодо зниження ризиків інвестування в Україну», - сказав Р.ШПЕК.

Він вважає, що ключовою проблемою українських боргів є не їх масштаби, а їх довжина. «На жаль, мало хто готовий давати нашій країні гроші в борг на термін більше трьох років. Це робить боргове навантаження нерівномірним і змушує Україну постійно позичати, щоб віддавати», - зазначив експерт.

«За останній рік зростання державного боргу сильно сповільнилося. Якщо в 2010 році сукупний борг держави - включає внутрішній і зовнішній борги, а також гарантований державою борг - зріс на 36%, то за підсумками 2011 року збільшення становило лише 9%. При цьому номінальний ВВП - обсяг економіки в грошовому виразі - зріс на 20%. Тобто - боргове навантаження на Україну почало скорочуватися. Відношення прямого державного боргу до ВВП у 2010 році досягло піку в 29,6%, тоді як уже на кінець 2011 року прямий держборг становив 27,2% ВВП. У 2012 році Україна також позичатиме не набагато більше грошей, ніж погашати старих боргів, - тому цей коефіцієнт скорочуватиметься й далі», - сказав він.

Р.ШПЕК вважає, що зниження прогнозу для України зі стабільного до негативного за рейтингом агентства Standard&Poor's, безумовно, є неприємною подією для України. «Цієї весни Міністерство фінансів збиралося здійснити випуск єврооблігацій, скориставшись покращенням ситуації на світових фінансових ринках. Поява такої негативної новини дещо знижує шанси на успішність такого випуску. Водночас важливо зазначити, що в цьому випадку йдеться не про зниження суверенного рейтингу України, а про зниження прогнозу за рейтингом. При цьому сам суверенний рейтинг України від агентства Standard&Poor's залишається найвищим серед усіх рейтингів "великої трійки". Рейтингове агентство своїм рішенням відреагувало на повільний темп реформ у країні, а також на посилення ризиків для економічного розвитку. Зволікання з економічними перетвореннями є також і причиною відсутності успіхів на переговорах із Міжнародним валютним фондом. Нездатність України домовитися з МВФ також є однією з причин погіршення прогнозу за її рейтингом», - вважає фінансист.

Як повідомлялося, 22 березня 2012 року в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Україна й МВФ: чи можливий компроміс?».