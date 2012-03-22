Прокуратура підозрює, що мер Тернополя звільнив хабарника заднім числом

Прокуратура Тернополя спростовує заяву міського голови Сергія НАДАЛА про безпідставність порушення кримінальної справи щодо депутата міськради від ВО «Свобода», екс-директора КП «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя».

Як запевнив кореспондента УНІАН прокурор Тернополя Сергій БАНАХ, кримінальна справа стосовно депутата міської ради порушена на законних підставах, оскільки його затримали «на гарячому».

«Звинувачення мера міста Тернополя Сергія НАДАЛА у провокації з боку працівників правоохоронних органів в отриманні депутатом неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів США є необґрунтовані та вигадані. Кримінальна справа, порушена стосовно депутата, не має жодного відношення до його політичної діяльності», - наголосив С.БАНАХ.

Він також повідомив, що у зв’язку із незаперечністю зібраних доказів депутат уже зізнався в неправомірному отриманні коштів.

Окрім цього, під час досудового слідства перевіряється версія щодо можливої фальсифікації документів про звільнення депутата з посади директора КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя». Саме те, що директора звільнили 7 березня (перший робочий день, який передував 12 березня, коли його затримали в робочому приміщенні з хабарем), не дав можливість правоохоронцям порушити щодо нього кримінальну справу за хабарництво, а за ст. 369-2 Кримінального кодексу України, яка трактує вчинок директора як отримання неправомірної грошової винагороди.

У прокуратурі зауважили, що якщо версія щодо можливого звільнення директора «заднім числом» підтвердиться, причетні до цього службові особи міської ради будуть притягнуті до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прокуратура порушила кримінальну справу стосовно депутата міської ради за вимагання та отримання 1 тис. дол. За даними обласної прокуратури, 12 березня колишній директор комунального підприємства, перебуваючи у приміщенні адміністративного корпусу цього підприємства, отримав від тернополянина неправомірну вигоду в сумі 1 тис. дол. Гроші службовець вимагав за вплив на прийняття рішення про погодження розміщення двох атракціонів на території парків Тернополя.

19 березня С.НАДАЛ висловив переконання, що кримінальна справа, порушена щодо депутата міськради від ВО «Свобода», екс-директора КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», є провокацією.

«У мене також виникає питання, як людина, яку за згодою сторін звільнили 7 березня, уже на колишній роботі 12 березня отримує гроші. Думаю, що це неможливо. Я переконаний, що він (екс-директор КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» – УНІАН) грошей не брав», – сказав С.НАДАЛ.

Він також заявив, що зараз аналогічні провокації влаштовуються «практично по всій Україні з усіма «свободівцями».

«Іде масова спроба дискредитації та політичного тиску. За 16 років роботи в податковій я знав дуже багато моментів, бачив ту співпрацю з правоохоронними органами і знаю, що в більшості випадків це провокація, яка штучно робиться», – зазначив С.НАДАЛ.