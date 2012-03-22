21-річна сутенерка здавала в оренду неповнолітніх дівчат

В Івано-Франківській області заарештовано 21-річну сутенерку, яка здавала в оренду для надання сексуальних послуг неповнолітніх дівчат.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, за матеріалами підрозділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми, на Прикарпатті порушено кримінальну справу проти 21-річної жінки, котру викрили у сутенерстві і продажу двох неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. Фігурантку було затримано в кафе одного з приватних готелів у той момент, коли вона отримала гроші за передачу в оренду на три місяці 15-річної і 17-річної дівчат. Зловмисниця отримала за дівчат 10 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що більше місяця ця особа організовувала зустрічі дівчат з клієнтами. Послуги від 300 до 500 грн. за годину, половину цих сум сутенерка залишала собі.

Підозрювану заарештовано. Проти жінки, яку раніше позбавили батьківських прав за асоціальний спосіб життя, порушено кримінальну справу за вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо неповнолітніх осіб), ч.3 статті 303 (сутенерство, вчинене щодо неповнолітніх) Кримінального кодексу України.