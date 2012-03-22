Київські наркодилери торгують просто в ліцеї, де вчаться внуки Ющенка

В елітному столичному ліцеї №100, де вчаться діти багатьох українських політиків і багатих батьків, наркотики продають прямо в приміщенні навчального закладу.

Те, що наркобарони уподобали не тільки звичайні київські школи, у дворах яких учні щодня бачать використані наркоманами шприци, але й елітні коледжі, з'ясували журналісти програми "Гроші". Як відомо, ліцей №100 відомий великою кількістю VIP-учнів, кожен ранок на дорогих машинах сюди привозять, зокрема, внуків Ющенка, дочок Кінаха і Гриценка разом з внуком мера Черновецького.

Всі учні, з якими поспілкувалася журналістка, знають, де і як можна без проблем купити наркотики. "Дістати сьогодні наркотики - це не питання. Мені або моїм друзям варто подзвонити людям і незабаром ти підеш і візьмеш", - говорить один з учнів. Кожен одинадцятикласник елітного ліцею знає, що на Контрактовій площі можна купити що завгодно: від марихуани - до амфітамінів.

Але, як з’ясувалось, заборонене зілля можна без проблем придбати прямо в стінах ліцею. По телефону, яким з журналісткою поділилися учні, просто в двір ліцею вдалося викликати наркокур'єра. У нього можна придбати гарний настрій на будь-який смак, від трави - до героїну. Як розповіли на умовах анонімності колишні наркомани, на наркобаронів навіть працюють спеціальні люди, які шукають саме дітей багатих батьків і підсаджують їх на наркотики.

Товар, куплений в елітному ліцеї, колишні наркомани ідентифікують відразу. Кажуть, що віпам продають якісні наркотики: "Це дуже якісні коноплі".