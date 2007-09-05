Ющенко вручить ордери і ключі від машин

08:48, 05 вересня 2007
Суспільство
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Робоча поїздка у Вінницьку область

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Вінницької області.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що в ході поїздки у місті Гайсин В.ЮЩЕНКО вручить військовослужбовцям ордери від квартир у новозбудованому будинку.

Також під час поїздки на Вінниччину Президент вручить пенсіонерам-інвалідам ключі від автомобілів.

 

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