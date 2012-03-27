До Одеси прийшов перший круїзний лайнер

01:32, 27 березня 2012
Суспільство
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Цього року їх очікується 73

В Одесі почався круїзний сезон: до міського порту зайшов перший цього року пасажирський лайнер - MSC Melody.

Як повідомив УНІАН начальник морвокзалу Микола Маковецький, на борту італійського теплохода, що відкрив круїзний сезон, близько 1200 туристів, які зараз знайомляться з визначними пам'ятками міста.

Він нагадав, що заходження судна очікувалося 15 березня, проте через шторм у Середземному морі візит туристів до Одеси було відкладено на 10 діб. Прибуття наступного круїзного лайнера з японськими туристами очікується 1 квітня, пасажири зможу взяти участь в заходах Гуморини-2012.

Всього цього року очікується 73 судозаходження, причому половина теплоходів, що запланували відвідини Одеського порту - круїзні лайнери місткістю понад тисячу пасажирів.

За словами М.Маковецького, впродовж минулого круїзного сезону до Одеси зайшло більш як сто пасажирських лайнерів.

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