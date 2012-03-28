«АероСвіт» отримав перший з 11 нових Boeing'ів

Компанія Boeing поставила авіакомпанії «АероСвіт» перший літак 737-800 у рамках програми оновлення вузькофюзеляжного флоту, яка передбачає придбання 11 літаків Next Generation 737.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «АероСвіт».

Всі нові літаки Next Generation будуть обладнані принципово новим, більш просторим салоном Boeing Sky Interior, який характеризується, зокрема, більш місткими багажними полицями, а також особливим світлодіодним освітленням.

Також в «АероСвіті» повідомили, що контракт авіакомпанії з Boeing, укладений у 2007 році, передбачає поставки семи літаків серії 800 і чотирьох літаків серії 900-ER упродовж 2012-2016 років.

При цьому в 2012 році «АероСвіт» одержить два літаки 800-ї серії. Надходження другого літака очікується у квітні-травні.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.