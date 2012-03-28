Убивця, який отримав умовний строк, замовив салют

Вища рада юстиції може звільнити трьох суддів Долгінцевського суду Кривого Рогу Дніпропетровської області, які винесли рішення у справі екс-депутата Софіївської райради Олександра Тарана, котрий розстріляв 25-річного чоловіка.

Про це повідомляє газета «Сегодня».

Представник родичів убитого, народний депутат, голова підкомітету ВР з питань судового устрою і статусу суддів Дмитро Шпенов направив скаргу до Вищої ради юстиції з проханням перевірити діяльність суддів, які виносили це рішення - Надії Прудник, Андрія Козака і Наталії Середньої.

«Мого сина вбили серед білого дня при свідках, а зараз вбивця на волі! Мало того, ввечері 21 березня в Софіївці він влаштував бенкет на честь свого звільнення і запускав в небо салюти», - розповів отчим загиблого Володимир Бойко.

За його словами, ці самі судді два роки тому винесли подібний вирок ще одному екс-депутату Софіївського району, який, перебуваючи за кермом власного автомобіля, на смерть збив двох жінок.

«Ми звернулися до Генпрокуратури, щоб цю справу взяли на контроль. Також ми написали заяву до Вищої ради юстиції з проханням за порушення суддівської присяги звільнити суддів, які винесли неправомірне рішення», - сказав Д.Шпенов.

Він пояснив, що перша судова інстанція - Криворізький райсуд - призначила О.Тарану 14 років позбавлення волі, проте той оскаржив вирок, і справу відправили на перегляд у Долгінцевський суд, який і відпустив його.

Брат убитого, Дмитро Югай, розповів, що О.Таран намагався зам'яти справу. «Вдові він купив квартиру в Кривому Розі, і вона відмовилася від претензій. А мені голова суду Н.Прудник повідомила, що підсудний буде засуджений за статтею «Перевищення заходів самооборони», і нібито за моє мовчання О.Таран перепише на мене свою агрофірму. Але я хочу, щоб він був покараний», - заявив Д.Югай.

Як повідомила газеті працівник прес-служби Вищої ради юстиції Оксана Лисенко, голова ВРЮ Володимир Колесніченко вже доручив почати перевірку даних, викладених у зверненні постраждалої сторони

Газета нагадує, що в червні 2010 року депутат посварився з місцевим жителем А.Югаем на березі ставка, а потім прийшов до нього додому і застрелив з автомата на очах у його 6-річного сина. 21 березня 2012 року рішенням Долгінцевського райсуду О.Тарана засудили на два роки умовно.