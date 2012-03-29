Митрополита Володимира звинуватили в прагненні до автокефалії УПЦ

Про це пише газета "Коммерсант Украина" 29 березня.

Виданню стало відомо про результати засідання Всеукраїнських зборів православної громадськості України, які відбулися в Києві в понеділок. До цього об`єднання входять громадські організації "Православний вибір", "Народний собор України", "Союз російського народу", а також низка православних братств. Як пише газета, обговорити ситуацію, що склалася в УПЦ, зібралися делегати з Києва, Луганська, Донецька й Миколаєва. "В результаті учасники засідання прийняли резолюцію, в якій знову розкритикували ідею автокефалії УПЦ, а також висловилися з низки інших питань, приміром, заявили про необхідність надання російській мові статусу другої державної, засудили діяльність ЛГБТ-організацій і пообіцяли "протидіяти наступу збоченців на матір міст російських", - пише видання.

Водночас у УПЦ до заяв Всеукраїнських зборів православної громадськості України поставилися стримано. "Церква вже сказала все, що хотіла сказати щодо цих організацій та їх лідерів - ще в 2007 році їх діяльність була названа "політичним православ`ям" і засуджена УПЦ. Навіть питання про автокефалію вони ставлять не в богословсько-канонічному аспекті, а в суто політичному, тоді як церква в політику не втручається", - підкреслив головний редактор офіційного сайту УПЦ протоієрей Коваленко.

Разом із тим, на думку низки експертів, дії православних братств є "агресивним і недружнім кроком по відношенню до глави церкви". "Вони не етичні ні з моральної, ні з церковної точок зору. Автори подібних заяв просто втратили розум. Замість того, щоб підтримати хворого митрополита, вони руйнують той крихкий церковний мир, який глава УПЦ створював 20 років", - сказала в коментарі газеті віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Філіпович.