Митрополита Володимира звинуватили в прагненні до автокефалії УПЦ
Керівники проросійських братств засудили главу УПЦ його нібито прихильність до ідей незалежності від Російської православної церкви.
Про це пише газета "Коммерсант Украина" 29 березня.
Виданню стало відомо про результати засідання Всеукраїнських зборів православної громадськості України, які відбулися в Києві в понеділок. До цього об`єднання входять громадські організації "Православний вибір", "Народний собор України", "Союз російського народу", а також низка православних братств. Як пише газета, обговорити ситуацію, що склалася в УПЦ, зібралися делегати з Києва, Луганська, Донецька й Миколаєва. "В результаті учасники засідання прийняли резолюцію, в якій знову розкритикували ідею автокефалії УПЦ, а також висловилися з низки інших питань, приміром, заявили про необхідність надання російській мові статусу другої державної, засудили діяльність ЛГБТ-організацій і пообіцяли "протидіяти наступу збоченців на матір міст російських", - пише видання.
Водночас у УПЦ до заяв Всеукраїнських зборів православної громадськості України поставилися стримано. "Церква вже сказала все, що хотіла сказати щодо цих організацій та їх лідерів - ще в 2007 році їх діяльність була названа "політичним православ`ям" і засуджена УПЦ. Навіть питання про автокефалію вони ставлять не в богословсько-канонічному аспекті, а в суто політичному, тоді як церква в політику не втручається", - підкреслив головний редактор офіційного сайту УПЦ протоієрей Коваленко.
Разом із тим, на думку низки експертів, дії православних братств є "агресивним і недружнім кроком по відношенню до глави церкви". "Вони не етичні ні з моральної, ні з церковної точок зору. Автори подібних заяв просто втратили розум. Замість того, щоб підтримати хворого митрополита, вони руйнують той крихкий церковний мир, який глава УПЦ створював 20 років", - сказала в коментарі газеті віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Філіпович.